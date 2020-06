Tallini esprime solidarietà e sostegno ai giornalisti dell’Agenzia di Stampa ANSA

“Esprimo solidarietà ai giornalisti dell’Ansa, in particolare a quelli della redazione calabrese, costretti a mobilitarsi per difendere i loro diritti e il diritto dei cittadini ad essere informati nel pieno rispetto della verità sostanziale dei fatti.

Mi sembra paradossale, soprattutto in questa fase di difficoltà per il Paese, anche solo ipotizzare un indebolimento di una delle più importanti Agenzie di stampa. Stare dalla parte dei giornalisti dell’Ansa significa difendere l’informazione seria, affidabile e verificata che, come questi mesi di lock down hanno dimostrato, rappresenta uno strumento imprescindibile per la tutela della libertà di questo Paese.

Il lavoro va sempre sostenuto, ma qui è in gioco anche la corretta informazione che è ben altro rispetto alle tante fake news che invadono i social e la rete e ingenerano spesso confusione e disorientamento. Dalla mia postazione istituzionale cercherò di fare il possibile per scongiurare qualsiasi ipotesi anche di solo ridimensionamento funzionale di una Agenzia che è parte della storia d’Italia”.