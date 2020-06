SuperEnalotto – La fortuna bacia ancora la Calabria

Serata di festa a Soverato con il SuperEnalotto. Nel concorso di giovedì 18 giugno, nel comune in provincia di Catanzaro è arrivato un “5” da 50.728,88 euro.

La schedina vincente è stata giocata presso il Tiger Bar sulla Statale 106, Km 164 300. La caccia al Jackpot ripartirà domani, quando verranno messi in palio 52,9 milioni di euro. L’ultimo “6” è stato centrato lo scorso 28 gennaio, con 67 milioni di euro finiti ad Arcola (La Spezia), mentre in Calabria, come riporta Agipronews, l’ultimo “6” è stato realizzato a ottobre del 2016, con 165 milioni vinti a Vibo Valentia.