SuperEnalotto – La fortuna bacia ancora la Calabria

Nuovo colpo della Calabria al SuperEnalotto. Nel concorso di giovedì 11 giugno è stato centrato un “5” da 13.862,67 euro a Lamezia Terme (CZ): la giocata vincente è stata convalidata presso la tabaccheria Caligiuri, in via Perugini 5-7.

Il Jackpot, intanto, ha raggiunto i 50 milioni di euro, che verranno messi in palio nell’appuntamento di domani. L’ultimo “6” è stato centrato lo scorso 28 gennaio, con 67 milioni di euro finiti ad Arcola (La Spezia), mentre in Calabria, come riporta Agipronews, l’ultimo “6” è stato realizzato a ottobre del 2016, con 165 milioni vinti a Vibo Valentia.