Spirlì incontra assessore Sicilia: “Il Ponte sullo Stretto si farà”

“È stata una grande emozione incontrare la delegazione regionale siciliana della Lega, capitanata dal mio caro amico Alberto Samonà, assessore alla cultura e Identità presso la Giunta della Regione. A Messina, una delle due Città dello Stretto assieme a Reggio Calabria, accompagnati dalle reciproche rappresentanze nei Consigli regionali, abbiamo gettato le basi per l’istituzione di un tavolo permanente di consultazione e lavoro e per la condivisione di progetti già in fase di elaborazione in Calabria, quali un’App che consenta ai sordomuti di accedere al ricco patrimonio artistico e culturale della regione, e un piano di riorganizzazione dei Borghi StoricoIdentitari.

All’incontro hanno partecipato i consiglieri regionali calabresi, Tilde Minasi, capogruppo, Pietro Molinaro e Pietro Raso (Filippo Mancuso era assente per motivi istituzionali) e il capogruppo siciliano Antonio Catalfamo, i consiglieri comunali leghisti di Messina oltre che i rappresentanti di partito e di Lega Giovani.

Un ottimo primo passo con in cuore la certezza che il Ponte si farà. Eccome”.

Così Nino Spirlì, vicepresidente e assessore regionale cultura e beni culturali, legalità e sicurezza, artigianato e commercio.