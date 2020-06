Pitaro(G misto) “Buon lavoro alla neo Presidente di Legambiente-Calabria”

“I migliori auguri di buon lavoro all’avvocato Anna Parretta neo presidente di Legambiente – Calabria, convinto che proseguirà l’ottimo lavoro compiuto dal suo predecessore Franco Falcone”. Aggiunge il consigliere regionale Francesco Pitaro (G.misto): “Il mio intento è in linea con l’auspicio della neopresidente, affinché la politica e le Istituzioni – soprattutto dinanzi al disastro provocato dalla pandemia che ci sprona a ristabilire un rapporto equilibrato uomo-natura – recuperino una visione strategica sulle questioni ambientali, anche in considerazione delle ingenti risorse pubbliche derivanti dal Green Deal europeo”. Sottolinea Pitaro: “Per affrontare i temi impellenti che riguardano il nostro patrimonio naturalistico su cui Legambiente prodigherà il suo impegno (crisi climatica, ecomafie, abusivismo edilizio, turismo sostenibile, inquinamento elettromagnetico, valorizzazione delle aree interne e dei piccoli borghi) metto a disposizione il mio mandato istituzionale. Partire dall’educazione ambientale – ovvero dalla presa di coscienza di ciò che la nostra terra può offrire e di ciò che essa e i suoi cittadini meritano – è il primo passo per costruire una Calabria migliore”.