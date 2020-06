Pietropaolo (FDI) incontra primari ospedale Soverato: “Urgente coprire le carenze di organico”

«L’ospedale di Soverato è un presidio di salute importantissimo per il territorio, ma riesce a garantire l’assistenza sanitaria ai cittadini solo grazie al sacrificio e all’abnegazione del personale medico e sanitario.

Le insostenibili carenze di organico costringono il personale a turni di lavoro massacranti e al ridimensionamento di importanti attività, come quelle di screening, mentre i mancati investimenti per le dotazioni strumentali e tecnologiche ne limitano l’operatività e la sicurezza. Le assunzioni programmate dal Commissario nell’ambito del piano aziendale non sono sufficienti, perché la situazione del fabbisogno non rispecchia la situazione reale». E’ quanto afferma il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Filippo Pietropaolo, che questa mattina ha visitato l’ospedale di Soverato e incontrato i direttori delle Unità operative di Anestesia, Ortopedia e Chirurgia, oltre a medici e personale sanitario dei reparti maggiormente interessati dalle problematiche di demansionamento e di riduzione della pianta organica. «Ho chiesto ai primari di incontrarci nuovamente la settimana prossima per avere dei dati reali sulla situazione dei singoli reparti sia dal punto di vista delle dotazioni di personale – quindi medici, infermieri, oss e tecnici – sia riguardo alle priorità dal punto di vista strutturale e delle forniture degli strumenti che sono indispensabili per assicurare all’ospedale una piena operatività e la possibilità di garantire i livelli essenziali di assistenza».