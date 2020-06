Molinaro (Lega): “Forte solidarietà ai giornalisti dell’Agenzia ANSA”

“Da sempre l’Agenzia giornalistica ANSA è un presidio essenziale dell’informazione con notizie puntuali, autorevoli e verificate che sanno raccontare il territorio. La mia solidarietà – afferma il consigliere regionale Pietro Molinaro (Lega Calabria) – va in questo momento ai giornalisti e al personale, che pur manifestando una grande volontà al confronto, sono stati costretti a proclamare uno sciopero sulla scorta del piano prospettato dall’azienda in considerazione dei minori ricavi dovuti all’emergenza Coronavirus. Bisogna evitare che mere esigenze di bilancio per un’azienda come l’Ansa – con una struttura radicata e impegnata su tutto il territorio nazionale e che in Calabria ha un rilievo di assoluta eccellenza – si scarichino proprio su chi in questa fase ha contribuito a garantire un’informazione puntuale e professionale anche a costo di sacrifici personali”, sottolinea l’esponente politico.

“Sin dall’inizio dell’emergenza è stato evidente quanto sia importante il ruolo svolto da un giornalismo scrupoloso ed attento alle regole professionali e che assicura un servizio essenziale di informazione ai cittadini. Auspico – conclude Pietro Molinaro – che si trovino le giuste soluzioni e si riannodi un percorso virtuoso”.