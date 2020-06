Marco Olivito nominato portavoce della Cna Cinema e audiovisivi Calabria

Marco Olivito è stato nominato portavoce di Cna cinema e audiovisivi Calabria. Una decisione che ha messo d’accordo tutte le realtà economiche regionali del comparto comunicazione iscritte alla Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa.

“Con Marco abbiamo scelto una figura in grado di rappresentare l’intera galassia della comunicazione, dai videomaker fino ai fotografi, passando per le agenzie e i professionisti. La Cna calabrese aggiunge un tassello in più al suo mosaico di competenze”.

Sono parole espresse ieri dal presidente dellaCna Calabria, Francesco Rosa, durante l’incontro con le imprese del settore al quale erano presenti anche: il direttore della Cna Cosenza, Giulio Valente; lo stesso Olivito; Paolo D’Errico e Paola Perri, rispettivamente presidente e direttore della Cna Catanzaro.

“Ringrazio il presidente Rosa per la fiducia. Da oggi inizia il compito più difficile. Non faremo solo rappresentanza e sindacato, ma investiremo tempo ed energie nella promozione del nostro sistema di piccole e medie imprese”.

È quanto afferma Marco Olivito, portavoce Cna Cinema e audiovisivi Calabria.

La crisi post Covid19 – continua Olivito – si è aggiunta ad una condizione strutturale già negativa delle nostre economie. Costruire un cammino comune ormai è una priorità. Penso a tanti professionisti in gravi difficoltà come i fotografi, con un fatturato azzerato senza eventi e matrimoni. Guardiamo al mondo della comunicazione tout court, dove trovano posto intelligenze in grado di mescolare saperi con percorsi diversi: dai giornalisti alle maestranze del cinema. Siamo artigiani della comunicazione, crediamo nelle storie e nei valori di tanti che ogni giorno si rimboccano le maniche per produrre ricchezza e lavoro. Nelle scorse settimane ho avviato un dialogo con tanti imprenditori. In tutti c’è la voglia di ripartire e fare bene, nonostante le incertezze del momento”.