Festa della Repubblica, a Catanzaro flash-mob del centrodestra

Anche a Catanzaro, come in altre cento città italiane, il centrodestra sarà in piazza martedì 2 giugno, per “dare voce all’Italia non si arrende”. Il flash-mob – organizzato in maniera unitaria da Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega – si terrà in piazza Matteotti alle ore 10,30. Sarà una manifestazione simbolica: per garantire il rispetto delle regole di distanziamento sociale non sono stati invitati alla partecipazione i cittadini, che saranno però rappresentati da un grande Tricolore. “Abbiamo scelto di celebrare insieme la Festa della Repubblica – dicono i rappresentanti di Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega – stringendo il Tricolore, per dare un segnale di rinascita nel segno dell’orgoglio e dell’identità nazionale, per contrastare il declino verso cui il governo Conte sta spingendo l’Italia dopo l’emergenza coronavirus, dimostrandosi incapace di dare sostegno ai cittadini, alle famiglie, ai lavoratori e al mondo delle imprese. Insieme a loro scenderemo in piazza per una grande manifestazione il prossimo 4 luglio”.