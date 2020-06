Easyjet, Sofo (Lega): “Easyjet si scusi con nuovi voli e offerte per Calabria. Santelli lanci piano promozione territorio”

“L’unico modo utile che Easyjet ha per scusarsi con i calabresi per la vergognosa descrizione fatta di questa regione è quella di attivare nuove rotte su Reggio e Lamezia con offerte sui prezzi dei voli per questa estate, così rimedierà alla gaffe favorendo la conoscenza della vera Calabria, che non è mafia e terremoti ma è patrimonio storico, archeologico, naturalistico, enogastronomico, linguistico. Mi appello ancora una volta a Jole Santelli affinché la Regione Calabria avvii una campagna nazionale e internazionale di promozione del nostro territorio – coinvolgendo anche i nostri conterranei che vivono fuori regione – affinché si cambi una volta per tutte l’immagine della Calabria nel mondo.”

Così l’europarlamentare della Lega Vincenzo Sofo è intervenuto sulla polemica che ha colpito la compagnia aerea Easyjet. Che ha poi concluso:

“Dobbiamo valorizzare le nostre ricchezze culturali e far emergere da sottoterra il nostro patrimonio archeologico per raccontare all’esterno che le guerre che i turisti possono rivivere venendo in vacanza nel nostro territorio non sono le faide tra famiglie mafiose bensì le battaglie tra poleis della Magna Grecia, quelle da cui è nata l’Europa.”