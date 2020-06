Si tiene a Catanzaro, dal 1 all’8 agosto 2020 la diciassettesima edizione del Magna Graecia Film Festival, kermesse cinematografica ideata e diretta da Gianvito Casadonte e dedicata alle opere prime e seconde, questo anno dedicata a Federico Fellini e Alberto Sordi. Masterclass, proiezioni, dibattiti, presentazioni di libri e performance musicali animeranno il festival nel cuore della Magna Graecia. Madrina di questa edizione, l’attrice Barbara Chichiarelli.

Sin da piccola, Barbara Chichiarelli si avvicina al teatro e alla danza, passioni che coltiverà durante tutto il suo percorso di studi classici. Dopo aver iniziato a frequentare la facoltà di Arti e Scienze dello Spettacolo a Roma, approfondisce i propri studi con stage, spettacoli e corsi professionali di danza e teatro e, nel 2010, entra all’Accademia Silvio D’Amico, dove si diploma nel 2013. Gli inizi in teatro, quindi la serie tv ‘Suburra‘ – prima produzione italiana di Netflix, distribuita in 190 Paesi – nel ruolo di Livia Adami, che le regala da subito una grande notorietà. Nel 2019 è nella serie di Rai1 ‘La Compagnia del Cigno‘, di Ivan Cotroneo, al cinema nel film ‘Un’Avventura‘, opera prima di Marco Danieli e al Teatro Eliseo di Roma con lo spettacolo ‘Ifigenia in Splot‘, di Stefano Massini. Il 2020 è per Barbara un anno importante: presente al Festival del Cinema di Berlino in ‘Favolacce‘, dei fratelli D’Innocenzo, dove interpreta la moglie di Elio Germano, che vince il Leone d’Argento per la Miglior Sceneggiatura. Il film, da poco uscito su diverse piattaforme e on demand, porta a Barbara Chichiarelli la candidatura al Nastro d’Argento come Miglior Attrice Non Protagonista. Attualmente è sul set della seconda stagione di ‘La compagnia del cigno‘ e sarà prossimamente al cinema nell’opera prima ‘Singolare maschile‘, per la regia a quattro mani di Matteo Pilati e Alessandro Guida e in tv in ‘Il segreto dell’acqua 2‘.

