Convegno Fdi sul turismo, assessore Orsomarso: “Governo tuteli e supporti gli operatori balneari”

“Fratelli d’Italia ha ribadito al governo Conte la necessità di difendere e supportare gli operatori balneari che in Calabria sono da sempre un pilastro del nostro sistema turistico e devono rappresentare il punto di forza del rilancio delle attività di accoglienza nella fase del post-covid”.

È quando afferma l’assessore al Turismo della Regione Calabria Fausto Orsomarso, che ha preso parte a Roma ai lavori del convegno nazionale organizzato da Fratelli d’Italia sul tema “Emergenza Turismo”, al quale hanno preso parte anche i rappresentanti delle organizzazioni di categoria e operatori del settore turistico. “Abbiamo chiesto al governo, tra l’altro, l’annullamento dei canoni demaniali per tutto l’anno, l’ampliamento degli aiuti economici e soprattutto certezze sull’estensione delle concessioni al 2033, oltre all’impegno a condividere in Europa la nostra battaglia storica per la disapplicazione della direttiva Direttiva Bolkestein”, ha concluso Orsomarso, evidenziando come l’assunzione di queste misure a livello nazionale è necessaria e urgente per il rilancio del settore balneare anche in Calabria.