Catanzaro, via libera del Consiglio comunale a tutti i punti all’ordine del giorno

Il Consiglio comunale di Catanzaro ha approvato tutte le pratiche inserite all’ordine del giorno. La seduta si è aperta con un commosso minuto di silenzio osservato in memoria delle due tragiche persone scomparse in città nelle scorse ore.

Dopo le comunicazioni del presidente, a cui sono seguiti gli interventi dei consiglieri Filippo Mancuso, Talarico, Sergio Costanzo e Riccio, si è registrata una breve sospensione dei lavori.

Alla ripresa è stata approvata la delibera, illustrata dall’assessore ai Lavori pubblici, Franco Longo, ed emendata di una proposta del gruppo Catanzaro con Abramo illustrata dalla consigliera Celi, relativa al Regolamento per l’esecuzione di opere che richiedono interventi di manomissione del suolo e sottosuolo pubblico sul territorio comunale.

Sulla pratica – varata con 15 sì e 4 astenuti – sono intervenuti i consiglieri Sergio Costanzo, Ursino, Belcaro, Gallo, Riccio, Levato, Mottola Di Amato, De Sarro, Rosario Mancuso, Costa, Rotundo, Talarico, Sestito.

Il presidente della commissione Urbanistica, Fabio Talarico, ha relazionato sulla Regolamentazione dei pagamenti rateizzati dei conguagli delle oblazioni e degli oneri concessori relativi alle pratiche di condono edilizio di cui alle leggi nr. 47/85, 724/94 e 326/03. La pratica è stata approvata con un emendamento del consigliere Riccio con 16 sì e 3 astensioni. Prima del voto sono intervenuti i consiglieri Pisano e Sergio Costanzo.

Sempre Talarico ha relazionato su: l’assegnazione di destinazione relativa al suolo sito in via traversa Barlaam da Seminara in zona territoriale omogenea F2 del vigente Prg; l’assegnazione di destinazione d’uso relativa al suolo sito in viale Crotone in zona territoriale omogenea F2 del vigente Prg. Le due delibere sono passate, rispettivamente, con 15 e 14 sì oltre a 2 astenuti; prima del voto sono intervenuti i consiglieri Rosario Mancuso e Ursino. Relazione di Talarico anche sul progetto definitivo con dichiarazione di pubblica utilità dei lavori di realizzazione dell’impianto Iprm di viale Crotone da parte di Italgas: semaforo verde con 14 voti a favore e 2 astensioni. Stessa votazione anche per l’atto di indirizzo, proposto e illustrato dal consigliere Ursino, rivolto alle imprese in difficoltà a causa della pandemia. Ha ricevuto l’unanimità dei presenti la mozione, proposta e illustrata dal consigliere Mirarchi, sull’assegnazione di personale per la pulizia dei cimiteri, l’adeguamento degli orari di apertura e chiusura, la pulizia dei campi di inumazione. Via libera anche a quattro delibere relative a riconoscimenti di debiti fuori bilancio.

Ok, inoltre, all’atto di indirizzo proposto e presentato dal consigliere Levato per il gruppo Catanzaro con Abramo, riguardante la regolamentazione dell’installazione di nuove antenne nel centro abitato.