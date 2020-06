Catanzaro – Torna a riunirsi il Consiglio comunale

Il presidente del Consiglio comunale, Marco Polimeni, ha convocato l’assise in seduta straordinaria per lunedì 8 giugno, alle ore 13, ed in seconda convocazione per mercoledì 10 giugno alle ore 9.30. Tredici gli argomenti posti all’ordine del giorno:

– Approvazione verbali sedute precedenti.

– Comunicazioni del presidente.

– Approvazione Regolamento per l’esecuzione di opere che richiedono interventi di manomissione del suolo e sottosuolo pubblico sul territorio comunale di Catanzaro.

– Regolamentazione pagamenti rateizzati dei conguagli delle oblazioni e degli oneri concessori relativi alle pratiche di condono edilizio di cui alle leggi n° 47/85, n° 724/94 e n° 326/03.

– Assegnazione destinazione relativa al suolo sito in Catanzaro, via traversa Baarlam da Seminara, in zona territoriale omogenea F2 del vigente P.R.G.

– Assegnazione destinazione d’uso relativa al suolo sito in Catanzaro, viale Crotone, in zona territoriale omogenea F2 del vigente P.R.G.

– Lavori di realizzazione “Impianto I.P.R.M. Catanzaro viale Crotone” da parte della reti Italgas S.P.A. – apposizione vincolo preordinato all’esproprio – adozione variante parziale urbanistica al P.R.G. vigente – approvazione progetto definitivo e dichiarazione di pubblica utilità.

– Atto d’indirizzo imprese in difficoltà causa pandemia.

– Mozione ai sensi dell’art. 31 del regolamento comunale – assegnazione personale per pulizia cimiteri e adeguamento orario apertura/chiusura – pulizia campi inumazione.

Completano la trattazione quattro pratiche relative a riconoscimento di debiti fuori bilancio.