Catanzaro – Disagi idrici in alcune zone della città

In parte della zona sud della città è stata interrotta l’erogazione dell’acqua per consentire alcuni lavori di manutenzione straordinaria che riguardano l’ingegnerizzazione della rete idrica comunale. Lo ha comunicato la Sorical all’Ufficio acquedotti di Palazzo de Nobili specificando che sono in corso gli interventi di by-pass per un tratto di condotta e che a risentire dei disagi sono le utenze di località Aranceto (comprese via Sicilia e via Sardegna), Fortuna (comprese via Ravenna, via Istria e via Sorrento) e parte di Viale Magna Grecia, viale Isonzo e via Civitavecchia. La normalizzazione del servizio è prevista nell’arco del pomeriggio