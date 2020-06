Catalfamo: “Evidenzio la mia totale estraneità ai fatti contestatimi”

Di seguito la nota diffusa dall’assessore regionale Domenica Catalfamo – Con riferimento all’avviso di conclusione indagini ricevuto questa mattina, riponendo assoluta fiducia nell’operato della Magistratura, ritengo di poter affermare di avere sempre agito esclusivamente nell’interesse della pubblica amministrazione con onestà e trasparenza.

Relativamente alle condotte indicate nell’avviso, che si riferiscono ad ipotesi di reato contro la P.A., in attesa di prendere visione degli atti che ancora non possiedo, evidenzio la mia totale estraneità che certamente avrò modo di dimostrare nelle competenti sedi giudiziarie, spero nel più breve tempo possibile.

Ing. Domenica Catalfamo