Azienda ospedaliera unica di Catanzaro – Governo impugna la legge della Regione

Il governo ha deciso di impugnare davanti la Corte costituzionale la legge della Regione Calabria che prevede la creazione dell’azienda ospedaliera unica di Catanzaro. È quanto si legge nel comunicato del Consiglio dei ministri che, su proposta del Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Francesco Boccia, ha esaminato ventiquattro leggi delle Regioni e delle Province autonome e ha quindi così deliberato.

In particolare, l’impugnazione riguarda la legge regionale 1/2020 recante “Interventi di manutenzione normativa sulle leggi regionali 19/2002, 14/2014, 9/2018, 32/1996, 9/1992, 28/2010, 5/2018 e 6/2019”, che, all’articolo 9, dispone l’integrazione dell’azienda ospedaliera “Pugliese-Ciaccio” con l’azienda ospedaliera universitaria “Mater Domini”, prevedendo la costituzione di una nuova azienda ospedaliera denominata “Azienda ospedaliero universitaria “Mater Domini-Pugliese Ciaccio”.

Secondo il governo, la legge della Regione Calabria è stata adottata “in violazione – si legge nel comunicato – del principio di autonomia universitaria di cui all’articolo 33 della Costituzione, nonché dell’articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2012, numero 502, che prevede per la costituzione di una nuova Azienda ospedaliero-universitaria un procedimento che termina nell’adozione di un provvedimento di competenza esclusiva dello Stato”. Inoltre, per il governo l’articolo 9 della legge 1/2020 della Regione Calabria “al comma 4 viola l’articolo 120, secondo comma, della Costituzione, in quanto interferisce con le funzioni e con i compiti del commissario ad acta nominato per l’attuazione del Piano di rientro dal disavanzo della spesa sanitaria della Regione Calabria”.

Nella nota del Cdm si specifica comunque che “ferme restando le ragioni dell’impugnativa, il Governo – al fine di agevolare il più celere raggiungimento degli obiettivi del programma operativo per il rientro dal disavanzo sanitario della Regione Calabria – si è impegnato ad attivare un tavolo di confronto presso il ministero dell’università e della ricerca, con la partecipazione della Regione Calabria e di tutti gli altri soggetti istituzionali coinvolti, per la definizione del protocollo d’intesa finalizzato a disciplinare l’integrazione tra l’Azienda ospedaliera ‘Pugliese-Ciaccio’ e l’Azienda ospedaliero-universitaria ‘Mater Domini’, che costituisce uno degli obiettivi principali della riqualificazione della offerta del servizio sanitario, non solo nella città di Catanzaro, ma nell’intero territorio regionale”.