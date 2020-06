Agricoltura Calabria: in pagamento 29 milioni di euro di Domanda Unica

Altri 29 milioni di euro per gli agricoltori calabresi. L’organismo pagatore regionale Arcea ha elaborato e già mandato in pagamento il decreto 11 della campagna 2019, relativo al saldo della Domanda Unica.

«Si tratta di una tranche di pagamenti molto importante, specie in chiave di contrasto alle conseguenze economiche negative indotte dall’emergenza sanitaria», commenta l’Assessore regionale all’Agricoltura Gianluca Gallo. Nello specifico, precisa l’Agenzia della Regione Calabria per le erogazioni in agricoltura, si procederà alla liquidazione di somme nel complesso pari a 28.915.511,45 euro, in favore di 53.210 imprenditori agricoli. «Dall’inizio dell’anno ad oggi – ricorda Gallo – l’Arceaha erogato oltre 145 milioni di euro che, in un periodo delicato come quello che sta attraversando l’intero comparto agroalimentare, rappresentano linfa vitale per le aziende dei nostri territori. Anche per questo è importante far di tutto per salvaguardare l’autonomia e l’operatività dell’organismo pagatore regionale». Aggiunge l’Assessore: «Nei prossimi giorni arriveranno di certo ulteriori novità: Arcea e il Dipartimento Agricoltura stanno lavorando a ritmo serrato, in sintonia con l’Assessorato, per procedere con altri pagamenti relativi al Programma di Sviluppo Rurale, così da garantire un sostegno concreto e costante all’agricoltura calabrese».