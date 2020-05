Summer Arena 2021, le nuove date di Notre Dame de Paris

Secondo l’ordinanza emanata dal governo che prevede la sospensione di eventi e spettacoli di qualunque natura fino a data da destinarsi, Vivo Concerti ha comunicato lo spostamento dell’intera tournée 2020 di Notre Dame de Paris a partire da aprile 2021. La nuova programmazione comprende anche la tappa calabrese del musical dei record che andrà in scena a Soverato, alla Summer Arena, il 27 e il 28 agosto 2021, recuperando le date inizialmente previste per settembre 2020.

«Lo avevamo detto che era solo un arrivederci e lo vogliamo dimostrare con i fatti – commenta Maurizio Senese della Esse Emme Musica che organizza le due serate in Calabria di Notre Dame de Paris, e che ha ideato e gestisce la Summer Arena -. Non possiamo farlo che nel migliore dei modi con l’evento record di incassi in tutto il mondo. Il mostro invisibile non ci fa paura e tiriamo diritti per la nostra strada. Vi garantiamo che saremo più forti e daremo ai calabresi e non solo una struttura più bella e più sicura, la Summer Arena continuerà ad essere punto di riferimento per i grandi eventi di tutto il Centro Sud».

Notre Dame de Paris racchiude un’alchimia unica e irripetibile, la firma inconfondibile di Riccardo Cocciante rende le musiche sublimi, regalando allo spettacolo un carattere europeo. Il magistrale adattamento di un romanzo emozionante, come quello scritto da Victor Hugo, ad opera di Luc Plamondon e di Pasquale Panella, diretto dal sapiente regista Gilles Maheu, si affianca alle coreografie e ai movimenti di scena ideati da Martino Müller. I costumi sono di Fred Sathal e le scene di Christian Ratz. Un team di artisti di primo livello che ha reso quest’opera un assoluto capolavoro.