Sanità, Vono (Iv): “Risorse per formazione specialistica medici in base ai fabbisogni”

“Con Italia Viva siamo accanto ai giovani medici che chiedono più attenzione verso il loro percorso formativo post laurea che consenta di rispondere in modo efficace alla richiesta di personale sanitario negli ospedali e sul territorio. Ieri abbiamo chiesto, in diretta, al Senato, al ministro Manfredi di intervenire per ampliare il numero di borse di studio per la formazione specialistica di questi giovani medici per dare a tutti i #camicigrigi modo di proseguire il percorso di formazione. Dobbiamo trovare un meccanismo automatico che inverta la condizione attuale. Dobbiamo stanziare le risorse sulla base del fabbisogno di medici e non sperare in emendamenti alla legge di bilancio. Lavoriamo in coordinamento tra i Ministeri competenti e le Regioni.” Così in una nota la senatrice di Italia Viva Silvia Vono.