Rinnovata la sinergia tra Ordine degli Ingegneri e Comune di Catanzaro

Prosegue sulla scia della condivisione e della programmazione, la stretta collaborazione tra l’Ordine degli Ingegneri della provincia di Catanzaro e il Comune di Catanzaro. Dopo l’incontro con il dirigente del settore Edilizia privata e SUE, Giovanni Laganà, il presidente Gerlando Cuffaro ha incontrato il dirigente del settore Urbanistica, Giuseppe Lonetti, per avviare una proficua collaborazione in grado di agevolare ulteriormente i rapporti tra gli ingegneri e l’ente comunale.

“Attraverso una comunicazione formale, nei giorni scorsi avevamo chiesto al Comune di Catanzaro dei nuovi protocolli per meglio inquadrare il rapporto tra gli ingegneri e l’ente soprattutto alla luce delle nuove disposizioni per il contenimento dell’emergenza Covid-19 – ha spiegato Cuffaro – In particolare le difficoltà delle ultime settimane hanno riguardato il rapporto con gli uffici tecnici comunali del settore Edilizia privata, per cui abbiamo già ricevuto ampie e precise rassicurazioni dal dirigente Laganà. Era doveroso, però, confrontarsi anche con il dirigente Lonetti, che a sua volta ha avuto una interlocuzione con il collega Bisceglia (dirigente del settore Gestione del territorio, ndr) per concordare, nel rispetto dei ruoli, le modalità di ricevimento dei nostri iscritti in questa fase di riapertura. Il dirigente Lonetti, sulla scia di quanto già positivamente manifestato da Laganà, ha ampiamente rassicurato l’Ordine che ho l’onore di rappresentare con la professionalità e la cordialità che lo ha sempre contraddistinto. Pertanto – ha concluso Cuffaro – non posso che ringraziare i dirigenti Lonetti e Bisceglia per la preziosa sensibilità e ribadire ancora una volta l’importanza di un percorso di condivisione e programmazione tra l’Ordine degli Ingegneri e il Comune di Catanzaro che, sono certo, porterà importanti risultati in termini di celerità nell’evasione delle pratiche”.