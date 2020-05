Lamezia Terme – La Chiesa Matrice illuminata con i colori della bandiera italiana

La Chiesa Matrice si tinge di verde, bianco e rosso in occasione della festa di San Francesco di Paola. In maniera luminosa e festosa il Tricolore ammanterà nei prossimi giorni la facciata dell’antica chiesa che domina la piazza, nel cuore del centro storico di Sambiase. Promotrice dell’iniziativa è l’associazione San Nicola di Pino Morabito in collaborazione con Tlcweb srl di Fabio Talarico. L’installazione e il montaggio delle luci è a cura di Francesco Stranges e Giuseppe Baldiserra che nelle scorse sere hanno già testato tutto l’impianto facendo pregustare la festa dei prossimi giorni a chi era presente alle prove.

La chiesa sarà illuminata nei giorni 31 maggio e 1 giugno dalle 21.05 alle 23. Il2 giugno, giorno in cui si celebra la festa di San Francesco di Paola e anche la festa della Repubblica, le luci tricolori illumineranno la Matrice dalle 20,30 alle 24.Dopo due mesi dedicati al sociale, ovvero all’aiuto di persone anziane e malate durante i lunghi giorni della quarantena; dopo aver distribuito centinaia di mascherine e guanti anti-contagio, l’associazione riparte con un’iniziativa che vuol essere un gesto di devozione verso il Taumaturgo Paolano e un segno d’affetto e di vicinanza verso l’intera comunità lametina.

Coincidendo la festa religiosa con quella civile, il pensiero naturalmente va anche all’Italia, ad un Paese colpito da un’emergenza sanitaria e da una crisi economica senza precedenti. Una fase storica difficile e complessa in cui il Tricolore diventa il primo simbolo di quell’amor patrio che mai deve venir meno, anche e soprattutto in tempo di pandemia.