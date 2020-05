La Filt Cgil: “Recuperare 25 milioni di Fondi Fas per dare futuro e certezza a Ferrovie della Calabria”

Anche per questo continuiamo a sollecitare l’unico assessore ai trasporti d’Italia che non ha voluto mai incontrare i sindacati dei lavoratori di interrompere il letargo e di cominciare a lavorare per non perdere importanti opportunità per il settore dei trasporti e per la Calabria. E magari per esercitare anche quella fondamentale pratica democratica che è il confronto con le parti sociali. Ma su questo punto non si preoccupi coglieremo tutte le occasioni per ricordarglielo quotidianamente”. Lo affermano in una nota congiunta Nino Costantino Segretario generale Filt-CGIL Calabria e Pino Rota Responsabile TPL Filt-CGIL Calabria.