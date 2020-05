Graziano Di Natale:”Fare chiarezza sulla disponibilità dei finanziamenti per la messa in sicurezza di due scuoldi Amantea”

«Chiedo che venga fatta piena chiarezza circa i finanziamenti effettivamente stanziati e disponibili per la messa in sicurezza della scuola ‘Giovanni Pascoli’ di Amantea e per quelli relativi alla demolizione e al rifacimento della scuola media ‘Goffredo Mameli’, pure sita nella stessa cittadina tirrenica».

E’ quanto denuncia il consigliere Graziano Di Natale (IRIC), Segretario-Questore dell’Assemblea di Palazzo Campanella che in proposito lancia un appello: «Dev’essere fugato ogni dubbio, per rassicurare il corpo docente, alunni, studenti e i relativi familiari, sulla disponibilità delle risorse da impiegare per l’adeguamento edilizio della ‘Pascoli’ e per quanto riguarda l’istituto scolastico ‘Mameli’. Quest’ultimo, tra l’altro accoglie oltre 300 studenti delle scuole secondarie di primo grado e gli uffici dell’Istituto Comprensivo e, ricordo, si tratta di lavori finalizzati alla demolizione di alcuni corpi di fabbrica e l’edificazione di un edificio di nuova concezione».