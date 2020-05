De Caprio (Fi) incontra gli esponenti del Movimento Spazio Giovani a Cetraro

Esprime “soddisfazione” il consigliere regionale di Forza Italia Antonio De Caprio a seguito dell’incontro, tenutosi ieri a Cetraro, con le rappresentanze del Movimento “Spazio Giovane”. Afferma: “L’incontro, incentrato principalmente sulle problematiche della sanità ed in particolar modo sulla questione ‘Punto Nascita’ di Cetraro, è stato utile per affrontare e discutere le molteplici tematiche riguardanti il territorio: l’emergenza sanitaria, le difficoltà socio-economiche, la crisi sociale, ma anche la riorganizzazione, la programmazione e la pianificazione delle risorse pubbliche regionali e comunitarie.

Tutti argomenti che ci hanno visto parlare lo stesso linguaggio e che meritano grande attenzione. D’altronde, i movimenti nati spontaneamente sui territori – come quello del Tirreno cosentino – afflitti da svariate problematiche, rappresentano grazie al loro impegno un forte stimolo per la politica che ha bisogno di questo interscambio di informazioni con le istanze della rappresentanza sociale”. Infine, il consigliere regionale ha detto che “ Solo attraverso una presenza capillare sul territorio si possono conoscere le difficoltà sociali, perché amministrare significa anzitutto ascoltare, recepire i bisogni, interpretare e trasformare gli stimoli in idee e proposte”.