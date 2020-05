Coronavirus, il Sant’Andrea Hospice riprende l’attività: negativi ultimi tamponi

Dopo giorni di attesa, domenica sera la Fondazione Villa della Fraternità Onlus ha finalmente ricevuto l’esito, che è stato per tutti negativo, degli ultimi 23 tamponi di controllo effettuati il 5 ed il 6 maggio sul personale posto in isolamento domiciliare.

Effettuata la sanificazione certificata degli ambienti, e potendo contare sulla presenza di tutte le unità di personale, il Sant’Andrea Hospice da domani riprende ad erogare il servizio di cure palliative in hospice e a domicilio, tornando ad essere punto di riferimento per i pazienti del territorio ed i loro familiari.

La Fondazione, nel ringraziare ancora i dipendenti per la disponibilità, la professionalità ed il senso di appartenenza dimostrato, esprime anche la propria gratitudine a Nicola Ramogida, Sindaco di Sant’Andrea Ionio, alla Protezione Civile e agli interlocutori istituzionali che hanno sostenuto la Direzione in questa impegnativa emergenza.

Un sentito ringraziamento va anche alle associazioni, ai privati cittadini, ai tanti amici e alle famiglie dei pazienti che hanno sostenuto il personale e la Direzione manifestando in vario modo solidarietà e vicinanza.