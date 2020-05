Consegnati i dispositivi medicali donati dalla CCIAA all’ospedale di Soverato

Dopo gli ospedali ‘Pugliese-Ciaccio’ di Catanzaro e ‘Giovanni Paolo II’ di Lamezia Terme, anche l’Unità operativa di Pronto soccorso dell’ospedale civile di Soverato ha ricevuto i dispostivi medicali di cui la Camera di Commercio di Catanzaro aveva disposto l’acquisto e la donazione per contribuire in maniera fattiva all’emergenza Covid-19. In particolare sono stati consegnati al nosocomio soveratese una serie di pulsossimetri da dito, un set laringoscopio 4 lame Mc-Intosh e un defibrillatore Philips Heartstart HS1.

«Seppur la fase critica dell’emergenza sanitaria sembra essere alle spalle non bisogna abbassare la guardia proprio ed è per questo che la Camera di Commercio di Catanzaro ha voluto continuare con le donazioni agli ospedali della provincia di una serie di dispositivi medicali. In relazione alla donazione effettuata a favore dell’ospedale di Soverato voglio ringraziare il primario dell’UO Pronto Soccorso, Cosimo Francesco Zurzolo, per il supporto e la consulenza fornita agli uffici dell’ente camerale che ha provveduto ad effettuare le ordinazioni dei dispositivi. È un piccolo contributo per sottolineare ancora una volta la vicinanza della Camera di Commercio a tutte le realtà del nostro territorio, compresa quella soveratese, per cui il sindaco Ernesto Alecci aveva chiesto maggiore attenzione da parte delle istituzioni. Anche a lui va il mio grazie per aver riacceso i riflettori sua una struttura ospedaliera che può e deve diventare punto di riferimento per tutta la fascia jonica», ha detto il presidente della CCIAA di Catanzaro Daniele Rossi.