Consegnati agli ospedali di Catanzaro i materiali acquistati con la raccolta fondi dell’associazione #lacalabriacherema

Sono stati consegnati questa mattina alle strutture preposte dell’Ospedale Pugliese di Catanzaro e del Policlinico Universitario Mater Domini di Catanzaro i materiali acquistati dall’associazione #lacalabriacherema con il ricavato della raccolta fondi avviata dal consiglio direttivo e dai soci per contribuire fattivamente all’emergenza Covid-19.

Agli ospedali catanzaresi sono stati consegnatipulsossimetri, mascherine KN95 e visiere protettive, dispositivi di protezione individuali indispensabili in questa delicata fase emergenziale e che contribuiranno a mettere in sicurezza il personale sanitario impegnato quotidianamente per combattere il coronavirus Sars-Cov-2.

“In questa terribile emergenza non potevano far mancare il nostro piccolo ma significativo contributo – ha spiegato il presidente dell’associazione Salvatore Cuffaro – Il consiglio direttivo e l’assemblea dei soci hanno risposto positivamente alla gara di solidarietà che abbiamo voluto mettere in campo e in brevissimo tempo siamo riusciti a consegnare i materiali richiesti dalle strutture ospedaliere di Catanzaro. Il mio ringraziamento va inoltre all’Unione giovani dottori commercialisti diCatanzaro, nella persona del presidente Salvatore Passafaro, e alla commissione Giovani ingegneri di Catanzaro coordinata da Antonietta Sacco, per aver condiviso la nostra raccolta fondi ed aver contribuito in maniera significativa”