Catanzaro, lunedì riapre la biblioteca comunale ‘De Nobili’

Lunedì 25 maggio la Biblioteca comunale “Filippo De Nobili” riaprirà con orari e servizi rimodulati, nel rispetto delle disposizioni di sicurezza per pubblico e dipendenti emanate per il contenimento del rischio di contagio covid. Per limitare al minimo gli assembramenti, in questa fase, la struttura osserverà orari ridotti da lunedì a giovedì, dalle ore 8.30 alle ore 17.30, e i servizi subiranno alcune modifiche. Saranno ammesse solo richieste e prenotazioni di documenti attraverso telefono o posta elettronica, successivamente potrà essere programmata una graduale ripresa delle modalità di richiesta di prestito in presenza, nel rispetto delle misure di sicurezza. “La Biblioteca si appresta a riaprire le proprie porte alla cittadinanza – spiega l’assessore alla cultura, Ivan Cardamone – con un’attenzione particolare per la sicurezza e la salute degli utenti. La priorità, condivisa dal dirigente di settore Ferraiolo e dal direttore della biblioteca Marullo, è stata quella di predisporre modalità di accesso nel rispetto dei termini di legge, improntate alla massima cautela, come del resto sta accadendo nelle biblioteche di medie e grandi dimensioni in tutta Italia. Catanzaro non fa eccezione in negativo, come ho letto in un articolo privo di fondamento, l’amministrazione comunale si è distinta per una gestione responsabile di tutta la fase emergenziale anche nel campo culturale ed è impegnata ora ad assicurare un graduale ritorno alla normalità”.