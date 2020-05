Catanzaro – Il 25 maggio possibili disagi idrici in alcune zone dellla città

Lunedì 25 maggio, dalle ore 7, e per buona parte della giornata, potrebbero verificarsi brevi interruzioni nell’erogazione dell’acqua potabile nella zona del quartiere Lido compresa fra il torrente Fiumarella, il passaggio a livello di viale Crotone e via Magellano.

I disagi saranno causati dagli interventi di ingegnerizzazione della rete idrica e, in particolare, dalle fasi di completamento della nuova condotta in via Lungomare.

Lo ha reso noto l’ufficio Acquedotti di Palazzo De Nobili dopo aver ricevuto comunicazione dall’ati che si occupa di tutto il processo di ingegnerizzazione.