Catanzaro – Dal 25 maggio riapre al pubblico il Centro comunale di raccolta dei rifiuti in viale Magna Graecia

Da lunedì 25 maggio riaprirà al pubblico il Centro comunale di raccolta dei rifiuti in viale Magna Graecia. Lo rende noto l’assessore all’ambiente, Domenico Cavallaro, spiegando che “la struttura sarà riattivata dopo la sospensione forzata durante il periodo di lockdown, a causa dell’emergenza coronavirus, che vietava gli spostamenti dei cittadini se non per motivi di stretta necessità. Ora con la partenza della fase 2 è stato possibile riorganizzare il servizio di conferimento diretto dei rifiuti di qualsiasi natura da parte degli utenti al personale Sieco che opera nel centro comunale. Il presidio sarà aperto dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 14, e il sabato dalle 7 alle 13 in modalità sperimentale per il mese di giugno. Dal momento della riattivazione saranno, infatti, monitorati i flussi di utenza che usufruiscono del servizio e valutata l’evoluzione delle modalità di conferimento nelle piattaforme gestite dai consorzi, la cui attività non è ancora tornata a pieno regime. Contestualmente – conclude Cavallaro – la Sieco continuerà a garantire il ritiro gratuito degli ingombranti a domicilio con prenotazione telefonando al numero verde 800862986 attivo tutti i giorni, da lunedì a sabato, dalle ore 9 alle 13, o inviando una mail a catanzaro@siecospa.it”.