Santelli preoccupata per nuovo Covid attraverso sbarchi

La preoccupazione oggi è anche quella della possibilità di ritorno di un nuovo Covid attraverso i vascelli fantasma e gli sbarchi, tenuto conto che il 98% dei paesi africani hanno dichiarato la pandemia e non ci sono controlli.

Una situazione denunciata da uno studio commissionato da Fi ma soprattutto un pericolo già avvertito dal Governo.

Non a caso Borrelli su questo punto ha già inviato una direttiva al Ministero degli interni per la realizzazione di centri Covid in ogni regione del Sud.

Così Jole Santelli, presidente della Regione Calabria.