Jole Santelli: “Non indietreggio. Apro i bar e chiudo i confini”

Jole Santelli nel corso di un’intervista con l’Huffington Post annuncia che firmerà un’altra ordinanza : “in cui vieterò di rientrare a chi proviene da altre Regioni. Io chiudo i confini e contemporaneamente risarcisco i calabresi che sono stati attentissimi e ligi alle regole. Sono certa della maturità del popolo calabrese.

Non credo che riesplodano i contagi per due tavoli al bar. Noi abbiamo avuto solo diffusione del virus di ritorno. Non comprendo l’allarme su due tavoli all’aperto, se contemporaneamente il governo dà il via libera al ritorno nelle proprie residenze, domicili o abitazioni. A seguire mi arriva un provvedimento del Ministero dell’Interno che obbliga la Regione a centri Covid per immigrati. Pensi che adesso mi stanno portando 50 immigrati in Calabria. Non indietreggio e non penso che da domani i ristoranti saranno strapieni.”