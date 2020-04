I sindacati dei medici della Calabria denunciano: “Ignorati dal Commissario e dal Dipartimento Tutela della Salute”

“Spiace dover rimarcare la scarsa sensibilita’ che la Struttura Commissariale ed il Dipartimento Tutela della Salute continuano a dimostrare nei confronti delle organizzazioni sindacali di categoria della Dirigenza medica, veterinaria e sanitaria”. E’ quanto affermano, in una nota, i responsabili dei sindacati Aaroi Emac, Anaao Assomed, Anpo,Cgil Medici, Cisl medici, Fassid (Aipac-Aupi-Simet-Sinafo-Snr), Fvm e Uil Medici che compongono l’intersindacale dei dirigenti Medici, veterinari e sanitari e delle professioni sanitarie della Calabria.

“Dall’insediamento del Commissario ad acta, cioè dagli inizi di gennaio dello scorso anno ad oggi – e’ scritto nella nota – nonostante le gravi criticità che riverberano sul sistema sanitario calabrese, non ultima l’emergenza Covid-19, nonostante non siano certamente mancati momenti di confronto mai, se non una sola volta per effetto di nostra specifica richiesta, Struttura Commissariale e Dipartimento Tutela della Salute hanno avvertito l’esigenza di instaurare quel clima improntato ‘alla partecipazione consapevole, al dialogo costruttivo e trasparente, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonche’ alla prevenzione e risoluzione dei conflitti”, come testualmente recita il Ccnl. Del tutto recentemente, la Struttura commissariale e, per il seguito di competenza il Direttore del Dipartimento Tutela della salute, hanno sottoscritto ed inviato per opportuna conoscenza ai Ministeri affiancanti, il DCA 74. Questo recepisce il protocollo nazionale relativo alla prevenzione ed alla sicurezza dei lavoratori della sanita’ in ordine all’emergenza Covid-19″.