Donazione mascherine all’Oncologia Medica dell’Azienda Mater Domini di Germaneto

La donazione di centinaia di mascherine all’Oncologia di Germaneto è stato il gesto di grande generosità e concretezza della Sig.ra Chiara Mannarino, proprietaria del Ristorante San Marco di Cropani Marina in supporto e per la protezione dei pazienti e del personale di un’area molto critica. La donazione è dedicata alla memoria del compianto marito Salvatore Pulerà, assistito nell’ultimo periodo della sua vita proprio dal gruppo oncologico di Germaneto.

Un atto di riconoscenza per tutto il personale medico e paramedico dell’Oncologia Medica ma anche un gesto carico di umanità e di altruismo quello che ha voluto esprimere la Sign.ra Mannarino.Ne risalta il grande valore morale in un momento di grande difficoltà per l’ emergenza COVID-19 in cui l’ Azienda MaterDomini mantiene non solo la piena continuità assistenziale per i pazienti già in cura ma offre assistenza a numerosi pazienti oncologici calabresi che erano in emigrazione sanitaria e che ora trovano a Germaneto una struttura competitiva e in grado di offrire le opportunità terapeutiche più innovative. Un grande segnale di speranza per una regione con molte fragilità come la Calabria ma anche con la voglia di un rilancio dell’ offerta sanitaria cui l’ Azienda MaterDomini sta dando un contributo importante in ambito oncologico.