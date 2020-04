Coronavirus – Anziana positiva in hospice di Sant’Andrea Apostolo. Contagiati anche due dipendenti

La Fondazione “Villa della Fraternità Onlus” che gestisce il Sant’Andrea Hospice, struttura accreditata e convenzionata con la ASP di Catanzaro, nonché il Centro Residenziale per Anziani “Villa della Fraternità”, struttura socio assistenziale convenzionata con il Dipartimento Politiche sociali della Regione Calabria, comunica che in data 22/04/2020 è stata informata che il tampone effettuato il 17/04/2020, in ottemperanza a quanto disposto come attività di screening dalla Ordinanza Regionale n. 29 del 13/04/2020, ad una paziente trasferita ed assegnata al Sant’Andrea Hospice nel tardo pomeriggio del 10/04/2020, proveniente dall’Ospedale di Soverato, è risultato positivo. La paziente, precedentemente degente della Domus Aurea di Chiaravalle, era stata sottoposta già a 4 tamponi risultati tutti negativi.

Immediatamente attivate tutte le procedure previste per la gestione della emergenza, nella stessa giornata del 22/04/2020 sono stati sottoposti a screening tutti i pazienti del Sant’Andrea Hospice e tutti i dipendenti della Fondazione. L’esito ha confermato la positività della paziente ed è stato altresì positivo per 2 dipendenti su un totale di 62 tamponi effettuati.

La paziente è stata trasferita con immediatezza presso il reparto di malattie infettive dell’ospedale Pugliese – Ciaccio di Catanzaro e i 2 dipendenti risultati positivi sono stati immediatamente posti in isolamento e sorveglianza attiva. Nella giornata di ieri 23/04/2020 sono stati effettuati i tamponi ai 66 ospiti del Centro Residenziale per Anziani “Villa della Fraternità” che sono risultati tutti negativi.

Si precisa che tutti i dipendenti della Fondazione erano già stati sottoposti a tampone, in ottemperanza al disposto della Ordinanza regionale n. 20 del 27/03/2020, in data 07/04/2020 ed il risultato era stato per tutti negativo.

La Fondazione, che ha applicato con attenzione tutte le disposizioni emanate fin dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, talvolta anche precorrendo le misure disposte dalle autorità per contrastare il contagio, esprime il proprio rammarico per quanto accaduto e confida che si possa uscire presto dalla emergenza anche grazie alla fattiva collaborazione con il Dipartimento Tutela della Salute, la Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, la Amministrazione Comunale e la Protezione Civile.