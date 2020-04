Catanzaro – Domenica si chiude la raccolta fondi della Fondazione Politeama

La Fondazione Politeama – Città di Catanzaro, Ideacrowdfunding e Opstart comunicano che domenica 26 aprile si chiuderà la campagna di raccolta fondi per l’acquisto di ventilatori polmonari per terapia intensiva da destinare alle strutture sanitarie della Città.

Al momento sono stati raccolti circa 68.000,00 euro e sono stati ordinati 5 ventilatori polmonari presso l’unica azienda italiana che produce l’apparecchiatura richiesta.

Il crowdfunding, promosso d’intesa con l’Ordine degli Avvocati e con quello dei Dottori Commercialisti di Catanzaro, sta riscuotendo un soddisfacente risultato, anche in considerazione del fatto che, in questa drammatica situazione, tante sono state le iniziative di solidarietà avviate in Calabria e sull’intero territorio nazionale.

Alla raccolta hanno dato il loro contributo, e continuano a darlo, aziende, ordini professionali, associazioni che operano nei diversi settori, oltre a molti singoli cittadini che hanno voluto manifestare concretamente il loro sostegno alla sanità calabrese.

Infatti le apparecchiature che saranno consegnate alle strutture resteranno, ovviamente, nella loro disponibilità anche quando la pandemia rimarrà, speriamo al più presto, solo un brutto ricordo.

Chiediamo, pertanto, un ultimo sforzo continuando ad eseguire le donazioni visitando il sito e condividendo il link www.calabriaunitaperlavita.it

#PRIMACHESIATARDI