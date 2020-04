Catanzaro, Camera di Commercio: Attivo da oggi il servizio di richiesta on-line della firma digitale

È attivo da oggi sul sito ufficiale della Camera di Commercio di Catanzaro il servizio di richiesta on-line della firma digitale, una innovazione che risponde ad un complessivo piano di digitalizzazione messo in atto dall’ente camerale catanzarese e che, soprattutto in questo periodo di emergenza sanitaria, assicura alle imprese e agli utenti un servizio fondamentale.

Attraverso la piattaforma messa a punto da Infocamere, l’utente potrà richiedere sia la tradizionale Smart Card CNS sia il nuovo ed innovativo tokenDigitalDNA, un dispositivo di ultima generazione per l’autenticazione con certificato CNS e/o SPID livelli 2 e 3 e la firma digitale, progettato per rendere l’esperienza utente semplice ed intuitiva, in totale sicurezza, utilizzabile sia attraverso porta USB, sia su smartphone e tablet in modalità wireless.

Il rilascio dei dispositivi di firma digitaleavviene in tre fasi: la richiesta e il pagamento in modalità elettronica, un appuntamento concordato con un operatore per il riconoscimento via webcam e infine la consegna a domicilio dei dispositivi con corriere espresso. Oltre ai costi invariati per il rilascio dei dispositivi, si richiederà un contributo aggiuntivo di € 25,00 + iva per le operazioni di riconoscimento on-line e la spedizione.

“La strada dell’innovazione e della digitalizzazione prosegue con questo nuovo servizio – ha spiegato il presidente della Camera di Commercio di Catanzaro, Daniele Rossi – Stiamo lavorando per far sì che l’ente camerale possa diventare un esempio virtuoso di istituzione smart e digitale e sono certo che i risultati fin qui ottenuti siano già un segnale importante che ci spingerà a fare sempre di più e sempre meglio in futuro”.