Cassa integrazione, Ugl Calabria: “Cresce in maniera esponenziale il numero delle richieste di cassa integrazione in deroga nella nostra Regione”

Cresce in maniera esponenziale il numero delle richieste di cassa integrazione in deroga nella nostra Regione. Sale di ora in ora, vertiginosamente, la corale richiesta di aiuti da parte di artigiani, imprenditori, commercianti, agricoli, professionisti appartenenti ad ogni categoria sociale, a fronte della preoccupante situazione che l’intera Nazione e la nostra Calabria stanno vivendo.

Si attesta, ad oggi, a circa n.13.000 il numero dei soggetti richiedenti ammortizzatori sociali e ciò che maggiormente impone attenzione ed attenta riflessione è la ricaduta economica ed occupazionale che stiamo e dovremo fronteggiare non appena ci sarà possibile ritornare alla normalità. L’UGL Calabria, unitamente alla Confederazione ed a tutte le Istituzioni, sta monitorando la reale situazione, valutando proposte ed azioni propedeutiche alla ripresa del tessuto produttivo di una Terra che vuole crescere e progredire.

Lo rende noto Ornella CuzzupiI , Segretario UGL Calabria.