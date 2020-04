Calabria, il Pd: “Pieno sostegno a proposte De Masi”

“Il Partito democratico della Calabria e il gruppo consiliare in consiglio regionale esprimono pieno sostegno alle proposte dell’imprenditore Nino De Masi sulla ripartenza dell’economia regionale dopo l’emergenza Covid”.

Lo dichiarano in una nota congiunta il commissario regionale Stefano Graziano e il capogruppo Mimmo Bevacqua. “I giorni dell’uscita dal lockdown saranno i più difficili e duri per l’intero Paese, ma temiamo che nel Mezzogiorno e in Calabria gli effetti sul tessuto economico possano essere ancora più disastrosi. È perciò importante sostenere in tutte le sedi istituzionali la battaglia per una fiscalità di vantaggio a compensazione del gap infrastrutturale e per assicurare la liquidità alle imprese”.