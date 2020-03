Struttura modulare in area Policlinico, Abramo: “Buona notizia, ringrazio presidente Santelli”

“La decisione di allestire una nuova struttura modulare nell’area del Policlinico Mater Domini è la prova che la presidente Santelli è senz’altro una buona notizia”.

Lo ha detto il sindaco, Sergio Abramo, ringraziando la governatrice. “Questa struttura che conterrà 80 nuovi posti di terapia intensiva e sub-intensiva sarà un ulteriore e fondamentale presidio a supporto di quegli eroi quotidiani – medici, infermieri e operatori sanitari – che stanno affrontando questa emergenza per difendere e tutelare tutti noi”.

“Il nuovo Centro Covid – ha aggiunto Abramo – arricchirà la dotazione logistica e assistenziale del sistema-salute di Catanzaro che ha bisogno, in modo evidente, che il Policlinico affianchi il Pugliese aumentando la capacità di intervento e la sicurezza dei pazienti e del personale. È, questa, l’ennesima conferma di quanto sostengo da tempo: il Pugliese-Ciaccio e il Policlinico Mater Domini sono il punto di riferimento sanitario di tutta la regione Calabria. Non è questo il momento, ma in futuro, non appena verrà superata l’emergenza, si dovrà tenere conto di questo aspetto quando si comincerà a discutere di questioni economiche e di budget legate alla sanità”.