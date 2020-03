Dati di oggi: 19 nuovi casi in Calabria. 292 totali (94 su Reggio). In attesa dei dati Gom su Reggio

In Calabria ad oggi sono stati effettuati 3144 tamponi.

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 292 (+19 rispetto a ieri), quelle negative sono 2852.

Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: 11 in reparto; 11 in rianimazione; 38 in isolamento domiciliare

– Cosenza: 30 in reparto; 4 in rianimazione; 29 in isolamento domiciliare; 3 deceduti

– Reggio Calabria: 21 in reparto; 5 in rianimazione; 60 in isolamento domiciliare; 5 guariti; 3 deceduti

– Vibo Valentia: 2 in reparto; 15 in isolamento domiciliare

– Crotone: 18 in reparto; 36 in isolamento domiciliare; 1 deceduto

I soggetti in quarantena volontaria sono 6884, così distribuiti: – Cosenza: 1334 – Crotone: 623 – Catanzaro: 668 – Vibo Valentia: 750 – Reggio Calabria: 3509

Le persone giunte in Calabria che si sono registrate al sito della Regione Calabria sono 11.191.

Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro.