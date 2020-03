Coronavirus, Talarico: “Bollo auto sospeso fino al 30 giugno”

Il bollo auto sarà sospeso fino al 30 giugno. Ad annunciarlo, ai microfoni del TgR Calabria, l’assessore al bilancio della Regione Calabria Francesco Talarico: “Nella prossima seduta di Giunta lavoreremo per sospendere il bollo auto, che riguarda 2 milioni di vetture in Calabria quindi tantissime famiglie.

Bloccheremo il tributo ma questo necessita di una norma apposita, che faremo nel primo Consiglio regionale utile. I calabresi possono stare tranquilli che il bollo auto verrà sospeso”.

E sul bilancio della Regione Talarico ha dichiarato: “Ci abbiamo inserito dentro una cifra enorme, 7 miliardi di euro da poter spendere per famiglie e imprese calabresi. Cerchiamo di arrivare il prima possibile all’approvazione. Mi auguro di farlo la prossima settimana in Giunta regionale, per poi mandarlo in Consiglio”. “C’è un’emergenza sanitaria – ha concluso Talarico – ma c’è anche quella economica, dobbiamo affrontarle tutte e due e sotto questo aspetto stiamo lavorando con grande intensità e impegno”.