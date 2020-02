(VIDEO)Sgarbi attacca Gratteri: “Dovrebbe andare in galera”

Vittorio Sgarbi durante la puntata di ‘Quarta Repubblica” andata in onda ieri 3 febbraio su Rete 4, ha attaccato Gratteri in merito all’operazione “Rinascita-Scott” che, nei mesi scorsi, ha portato all’arresto di 334 persone in tutta Italia.

“Se Gratteri -ha affermato Sgarbi – ha arrestato oltre 300 persone e in un mese ne sono state liberate 90, Gratteri deve andare in galera. Ha ragione Lupacchini che è un santo magistrato, cacciato perché ha osato parlare. Questa è inquisizione”.

GUARDA QUI IL VIDEO