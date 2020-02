L’Uniter di Lamezia Terme presenta il libro “Gotha” di Claudio Cordova

L’Uniter di Lamezia Terme, presieduta da Costanza Falvo D’Urso, ha organizzato un incontro durante il quale sarà presentato il libro “ Gotha-Il legame indicibile tra ‘ndrangheta, massoneria e servizi deviati” del giornalista Claudio Cordova con la prefazione di Federico Cafiero De Raho.

L’incontro si svolgerà Mercoledi 5 Febbraio con inizio alle ore 17.00 presso la sede operativa del sodalizio culturale sita in via Misiani4bis. Sarà lo stesso autore a relazionare sulla sua opera affiancato dalla dottoressa Maria Teresa Morano che porterà il suo contributo alla conversazione con un suo intervento. Il libro “Gotha” si impernia su una inchiesta relativa alla storia della ‘ndrangheta portando alla luce legami con massoneria, ambienti eversivi e mondo delle istituzioni e nel contempo svela amicizie, relazioni e collegamenti tra uomini di altissimo livello e cosche.Dalla lettura del libro si intravede un sistema di potere capace di rafforzarsi, rigenerarsi e cambiare nonostante le sanguinose guerre tra clan, le morti e gli arresti. L’autore, attingendo a fonti giudiziarie inedite, evidenzia l’inserimento prepotente delle famiglie in alcune delle storie più buie d’Italia a partire dal tentato Golpe Borghese fino a giungere, attraversando il rapimento di Aldo Moro, alla P2 e agli attenttati contro le istituzioni negli anni ’90. La ‘ndrangheta penetra nell’economia, nel sociale, nella chiesa e negli ambienti para-istituzionali come i servizi segreti deviati.