La preoccupazione del Consigliere Regionale Graziano Di Natale in merito alla vicenda che sta interessando i lavoratori della società Abramo CC

Il Consigliere Regionale Graziano Di Natale fa propria la preoccupazione del Consigliere Comunale di Montalto Uffugo Silvio Ranieri, in merito alla paventata chiusura, da parte del gruppo Abramo, della sede lavorativa di Montalto.

Le dichiarazioni del neo Consigliere Regionale sono chiare e vanno tutte nella direzione della salvaguardia dei posti di lavoro: “Sono vicino alle famiglie, alle donne e agli uomini che lavorano presso l’azienda del gruppo Abramo; il rischio della chiusura di questo importante presidio occupazionale fa suonare un forte campanello di allarme. Non si può, con un colpo di spugna, cancellare non solo il lavoro ma anche la dignità di centinaia di persone e dell’intero indotto che è nato e si è sviluppato attorno a questa importante realtà aziendale. Il gioco delle commesse, della delocalizzazione e del capitalismo selvaggio non può essere pagato dai lavoratori e dalle loro famiglie.

Va convocato urgentemente un tavolo di concertazione presso il Ministero dello Sviluppo Economico per chiedere un definitivo e positivo intervento. Chiederò alla neo Presidente Santelli di attivare tutte le procedure istituzionali del caso e di interloquire celermente con il governo. Se necessario faremo le barricate pur di difendere il diritto al lavoro delle donne e degli uomini della Calabria”.