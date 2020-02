Coronavirus, Siclari (Fi): “COntrollo della temperatura anche all’aeroporto di Lamezia Terme”

«Per ridurre il più possibile il rischio di contagio e il propagarsi dell’epidemia del Coronavirus è fondamentale che tutte le misure di sicurezza e prevenzione vengano attivate in tutti gli aeroporti internazionali.

Ecco perché chiedo, come accade già a Catania, che anche all’aeroporto di Lamezia Terme venga effettuato il controllo della temperatura. In una infrastruttura crocevia della Calabria non può bastare come precauzione una corretta informazione, serve almeno il monitoraggio della temperatura come accade negli altri aeroporti internazionali. Serve più sicurezza per i calabresi e per tutti coloro che viaggiano da e per la Calabria».

Lo ha chiesto il senatore forzista Marco Siclari dopo aver evidenziato che servirebbero ulteriori precauzioni da attuare e ribadendo che anche gli aeroporti calabresi devono essere adeguatamente controllati.