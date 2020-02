Catanzaro, interruzione idrica a Santa Maria nella notte fra il 5 e il 6 febbraio

Mercoledì 5 febbraio, dalle ore 22 e fino alle ore 7 di giovedì 6, verrà interrotta l’erogazione dell’acqua potabile nella zona nord di Santa Maria, nei viali Cassiodoro ed Emilia, in via Guglia e in località Runci.

Lo ha comunicato l’ufficio Acquedotti di Palazzo De Nobili specificando che l’interruzione, programmata nella notte per ridurre al minimo i disagi alle utenze, sarà causata dalla necessità di effettuare lavori di completamento, e contestuali verifiche, nell’ambito dell’intervento di ingegnerizzazione della rete idrica in corso d’esecuzione all’altezza delle vie Romagna e Fiume Busento e nel quartiere Santa Maria.