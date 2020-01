Tirocinanti Calabria: “Chiediamo risposte per il nostro futuro”

Di seguito la nota diffusa dai Tirocinanti Regione Calabria – Siamo uomini e donne, giovani e meno giovani che sopperiamo (in qualità di tirocinanti)

quotidianamente alla cronica carenza di personale presso Enti Pubblici (Comuni)

ed Enti Ministeriali (Giustizia,Miur,Mibact) a seguito di apposita convenzione

di cui la regione Calabria si è fatta garante.

Le attività che prestiamo quotidianamente

con passione e dedizione sono il risultato di professionalità acquisite da proroga in

proroga. E’ da evidenziare l’indifferenza che continua a riservarci l’attuale governo centrale

ostile nel dare garanzie concrete alla nostra vertenza e senza considerare la nostra

precarietà di padri e madri di famiglia in una terra dalle opportunità lavorative nulle.

Eppure la nostra amata terra è parte dell’Italia e noi da comuni e onesti cittadini

chiediamo al Governo centrale risposte concrete alla nostra comune causa che è il lavoro!

Perché caro Governo centrale non tuteli adeguatamente la nostra categoria che è quella

di tirocinanti e di impegnarti a garantirci quel lavoro che garantiamo quotidianamente

con la misera somma di euro 500 e senza alcuna tutela contributiva e previdenziale?

E per cortesia, non dite che non esistono soluzioni, sarebbe soltanto un’alibi allo

scarso impegno che è tutt’ora più che evidente verso la nostra vertenza di reale e più che seria importanza.

Attualmente registriamo anche lo scarso interesse dei candidati come nostri futuri governanti dall’impegno

che gli spetta in qualità ‘di garanti’ nel risolvere la nostra vertenza. E’ desolante sentire parlare

di noi come semplice bacino di voti invece di persone giovani e non che siamo resti in una terra dove emigrano

praticamente tutti e delle nostre vite di padri e madri di famiglia che vivono quotidianamente la propria precarietà

lavorativa con desolazione e dentro un tunnel senza via d’uscita. A tutto ciò si aggiunge anche il deludente

atteggiamento delle nostre care sigle sindacali totalmente assenti verso noi lavoratori (Tirocinanti) precari.

Tirocinanti Regione Calabria