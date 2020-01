“Hanno vinto i poteri forti e la rassegnazione dei calabresi”. Ha commentato così Carlo Tansi, i dati delle elezioni regionali in Calabria.

“È già un grande successo. Noi alle spalle non abbiamo nessuno, abbiamo la gente. Con pochi soldi abbiamo fatto una campagna elettorale. Ora nasce in Calabria un movimento civico puro, contro i partiti che hanno distrutto la Calabria. Ora saremo una spina nel fianco, per la prima volta la Calabria avrà una opposizione vera”.